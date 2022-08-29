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Зеленский анонсировал визиты партнеров в Украину уже на этой неделе

Зеленский анонсировал визиты партнеров в Украину уже на этой неделе

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал визиты партнеров в Украину уже на этой неделе и речи народам и государствам, которые поддерживают Украину. Об этом информирует УНН.

Подробности

Зеленский сообщил, что готовится к запланированным важным визитам партнеров в Украину. Глава государства добавил, что возобновит практику обращений к государствам и народам, поддерживающим Украину.

Цитата

«Работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – ежедневно каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности. Это должны помнить все, кто был наделен властью», — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский провел тайное совещание об обстановке на фронте.

Источник: УНН
Теги: визит, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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