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У Зеленского назвали обстрел россией Энергодара организованным кровавым спектаклем

У Зеленского назвали обстрел россией Энергодара организованным кровавым спектаклем

КИЕВ. 29 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал системный обстрел российскими войсками временно занятого оккупантами Энергодара Запорожской области организованным кровавым спектаклем, пишет УНН.

Цитата

"Циничный и системный обстрел россией оккупированного Энергодара — это организованный кровавый спектакль, цель которого — запугать местное население, обвинить Вооруженные Силы Украины и замаскировать свои «ядерные» преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

28 августа поздно вечером мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о вражеских обстрелах двух районов Энергодара, в результате чего загорелись автомобили и дома.

В результате вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара Запорожской области ранения получили 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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