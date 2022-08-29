Кулеба: МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 29 августа. УНН. От МАГАТЭ ожидают признания нарушения ядерных протоколов россией на Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге в Стокгольме министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что россия ставит под угрозу ядерной катастрофы не только Украину, но и весь мир, передает корреспондент УНН.
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"Мы ожидаем от МАГАТЭ четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. У меня нет никакой конкретной информации об утечках, но именно для этого миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", - заявил Кулеба.
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Глава МАГАТЭ в своем Twitter сообщил, что миссия организации следует в Украину.
Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС.
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