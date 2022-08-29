МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября - WSJ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября, пишет The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

"Международное агентство по атомной энергии сообщило в понедельник, что группа во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси следует на станцию для оценки ущерба, проверки систем безопасности и оценки состояния персонала. Согласно внутреннему украинскому правительственному документу, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, проверка начнется в среду и продлится до субботы", - пишет издание.

Дополнение

Глава МАГАТЭ в своем Twitter сообщил, что миссия организации следует в Украину.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС.