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Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

КИЕВ. 29 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал принять в Европейский Союз Украину, Молдову и Грузию. Об этом он заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в пользу Европейского Союза", – сказал Шольц.

Детали

Канцлер отметил, что Германия продолжит оказывать Украине помощь и поддержку в борьбе против российской агрессии, и уже в ближайшие недели отправит современное вооружение, включая системы ПВО, радары и беспилотники.

В то же время Шольц заявил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

В своей речи он также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

Добавим

25 августа канцлер Германии Олаф Шольц посетил обучение украинских военных на полигоне Путлос в Шлезвиг-Гольштейне, а также пообещал и дальше оказывать Украине военную поддержку.

Во время поздравления Украины с Днем Независимости канцлер Германии заявил, что Берлин и дальше будет поставлять оружие столько, сколько нужно Киеву – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Олаф Шольц
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