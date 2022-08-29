Швеция выделит Украине военную помощь на 46 млн долларов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Для борьбы с российскими оккупантами Швеция выделит Украине военную помощь на 500 млн крон (46,75 млн долларов). Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме, сообщает УНН.

Цитата

"Мы всегда поддерживали Украину, и после 24 февраля мы усилили нашу поддержку и помощь. (...) Оборонительная часть этого пакета стоит 500 млн крон. Вместе с гражданской частью пакета это выйдет 1 млрд шведских крон", - заявила Андерссон.

Детали

Министр отметила, что правительство Швеции предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 млрд крон, в который войдет как военная, так и гражданская составляющие.

По словам Андерссон, новый пакет помощи будет похож на предыдущий, куда вошли противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования, однако деталей раскрывать она не стала.

В гражданскую часть пакета также войдет закупка украинской пшеницы - ее передадут странам, которые испытывают нехватку продовольствия.

Добавим

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, лучшее, что Швеция может сделать в сфере обороны для Украины в ближайшее время – предоставить самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS 70 и большее количество снарядов артиллерийских систем