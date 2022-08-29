Зеленский: Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности европейского континента. Об этом он сказал во время выступления на конференции "Шельфа северных морей", передает УНН.

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"Украина может стать – и, я в это верю, станет – одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше никогда не допустить таких ценовых кризисов", – сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, у Украины есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза.

"Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что у Украины также есть значительные залежи природного газа.

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"Руководство рРоссии мечтало украсть у нас и эту часть нашего национального богатства. Но мы не позволим этого сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в газодобычу в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны. Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения, в частности, Норвегии.", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что, несмотря на войну, Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

"Во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем имеющееся сейчас на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не в первый раз говорит, что независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев.

"Мы не впервые говорим, что независимость Европы от россии, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с россией. Мы не хотим смотреть в прошлое, не хотим повторять, кто нас не услышал. Украина хочет, чтобы мы все сейчас не упустили тех возможностей, которые имеем в этот исторический момент. Только вместе мы можем защитить Европу. Только сохраняя нашу максимальную принципиальность. И только вместе добившись победы в этой войне", – добавил Зеленский.

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