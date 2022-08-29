В ОП попросили не делать "суперсенсаций" о фронте до официальных заявлений

КИЕВ. 29 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призвал в Telegram экспертов и политиков не делать "суперсенсационных" заявлений о военных операциях, а ждать официальных сообщений, пишет УНН.

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"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю выходить из осторожного комментаторского формата относительно любых наших военных действий…

Поэтому по случаю еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – ДО официальных заявлений не надо делать суперсенсационных заявлений…" - отметил Подоляк.

Детали

Он также попросил журналистов "сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме".

"Желание продемонстрировать свою «осведомленность», причастность к «инсайду» и «хайпануть» на «ситуативе» – естественное для любого информационного пространства. Но война – это не «контент». Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам. Безусловно, никаких сомнений, что наши «отработают» правильно, нет…" - подчеркнул Подоляк.

Дополнение

Его заявление прозвучало на фоне новостей от спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, что начаты наступательные действия по многим направлениям юга.