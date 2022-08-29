Миссия МАГАТЭ должна уже сегодня прибыть в Киев: в МИД сообщили детали
КИЕВ. 29 августа. УНН. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что она начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Николенко напомнил, что по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Цитата
«Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни», - сообщил Николенко.
Детали
По его словам, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:
· Физическая защита
· Ядерная безопасность
· Гарантии нераспространения ядерных материалов
«Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента», - отметил Николенко.
Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.
Николенко подчеркнул, что Украина рассчитывает, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.
Дополнение
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября.
Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.