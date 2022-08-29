Европа не тихая гавань: Зеленский призвал не давать россиянам пересидеть войну

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не должны «пересидеть» войну, которую начало их государство против Украины в европейских странах. Именно поэтому им следует запретить выдавать туристические визы. Об этом он сказал во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Блед (Словения), передает УНН.

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«Европа не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу, именно для этого им нужны европейские визы», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что, к сожалению, ни одна из стран Европы не застрахована от приезда российских военных преступников, на чьих руках кровь украинцев, как туристов.

«А однажды получат приказ и станут совсем не туристами. Так не должно быть, и все мы в Европе должны от этого защищаться. Как и те, кто в составе ЕС, так и все другие Европейские страны, потому что российский террор – это одинаковая угроза для всех нас, для всех, кто здесь живет», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что нужно давать убежище беженцам из россии, которые не хотят быть гражданами россии с таким руководством, которых политически преследуют и уезжают из своей страны, чтобы поддерживать мир в мире.

«Если мы говорим о бизнесе, туризме, о богатых семьях, которые отправляют своих детей учиться в ваших вузах, если мы говорим о покупке недвижимости и отдыхе, то так нельзя», - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны.

Зеленский также заявлял, что из-за угрозы россии аннексировать Херсонскую область Европа должна закрыть свои границы для всех россиян. Это будут одни из самых мощных санкций против россии.

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят, как включить визы в санкции против рф, и сделают первый шаг – ЕС может приостановить соглашение об упрощении визового режима с россией.