Президент: российским военным пора убегать

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что российским военным пора бежать и призвал россиян ехать домой. Об этом информирует УНН.

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Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.

В своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории: Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым и всю акваторию Черного и Азовского морей.

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«От Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле... Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Ибо это война», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, чтобы оккупанты убирались из украинской земли к себе домой.

«Если они (оккупанты — ред.) хотят выжить – русским военным пора убегать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций», — подчеркнул Президент.

Зеленский заметил, если же оккупанты не послушают – будут иметь дело с украинскими защитниками, которые не остановятся, пока не уволят все, что принадлежит Украине.

Напомним

Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от русской оккупации.