Усталость от войны, это большой риск для всего мира, — Зеленский

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усталость от войны, которую начала россия – это большой риск для всего мира. Страна-агрессор, это стратегическая проблема и ее нужно решать. Об этом он сказал во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в городе Блед (Словения), передает УНН.

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«Мы все боимся усталости от войны, и россия имеет определенные успехи в этом направлении. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, мы говорим о ценах на газ, ценах на энергоносители. Это то, чего россия добивалась – вот вам из-за войны цены на газ, из-за войны – вот вам цены на нефть, из-за войны – вот вам голод, а все не так. Я хочу вас всех вернуть на Землю с планеты под названием россия», – сказал Зеленский.

Подробности

Зеленский отметил, что у рф есть ощущение, что они живут на отдельной планете.

«Усталость от войны – это большой риск для всего мира… россия – стратегическая проблема и решать ее надо», – добавил Зеленский.

При этом, говоря о борьбе украинцев, Президент сказал: «Нельзя устать от борьбы за свою жизнь».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от войны. Он подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг.