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Зеленский рассказал о деталях обращений к зарубежным партнерам

Зеленский рассказал о деталях обращений к зарубежным партнерам

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о деталях обращений к зарубежным партнерам, передает УНН.

Детали

Президент Украины за последние сутки сделал три обращения к зарубежным партнерам:

Первое – Норвегия. Зеленский принял участие в работе энергетического форума, и поблагодарил премьер-министра Норвегии господина Стере за новый пакет поддержки для Украины – около 200 млн долларов в рамках энергетической подготовки к зиме.

Второе обращение – Франция. Мощное объединение предпринимателей – сотни тысяч бизнесменов, миллионы собственников, менеджеров и работников.

Третье обращение – к участникам форума безопасности в Словении, в частности, к нашим друзьям – лидеров стран Центральной Европы и Балкан. Во время этого обращения Зеленский подчеркнул, что «усталость от войны, это большой риск для всего мира».

Добавим

Зеленский заявил, что русским военным пора бежать и призвал оккупантов возвращаться домой.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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