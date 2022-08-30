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Прожорливый аллигатор: Зеленский заявил, что россия не готова к переговорам

Прожорливый аллигатор: Зеленский заявил, что россия не готова к переговорам

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина пока не может вести переговоры с россией, ведь она ставит ультиматум, а именно — признать аннексию украинских территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в городе Блед (Словения) и добавил, что рф - это прожорливый аллигатор, передает УНН.

Цитата

«Для любых переговоров необходимо, чтобы обе стороны этого хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – это российские территории», – сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, россияне в публичной сфере уже говорят о том, чтобы Украина якобы должна признать российскими территориями и оккупированные регионы юга после того, как там пройдут так называемые «референдумы».

«Это просто аллигатор с прожорливым чувством всего чужого. Как бы вы с ними ни говорили, на сегодняшний день, они все равно через пол года придут за другой нашей территорией», - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что россия не столь мощна, как кажется.

«Эту легенду о великой государственности нужно забыть. Мы это доказываем на поле боя», – добавил Президент.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что о переговорах с россией и речи быть не может.

Зеленский заверил, что переговоры с россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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