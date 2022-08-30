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Президент отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами

Президент отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Вечером подписал указ о награждении наших воинов. 141 участник боевых действий отмечен государственными наградами, десять из них – посмертно.

Очень важно – сегодня имел честь вручить ордена "Золотая Звезда" родным, семьям Героев, погибших при выполнении боевых задач”, — говорится в обращении.

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч. Более 4 тысяч – посмертно.

Напомним

Президент отметил премией "Национальная легенда Украины" граждан, которые не сломались, несмотря на российское вторжение и помогали другим.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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