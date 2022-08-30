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Зеленский уволил Кононова с должности главы Старобельской РГА

Зеленский уволил Кононова с должности главы Старобельской РГА

Виталий Кононов

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Кононова с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение главы государства №152/2022-рп.

Цитата

"Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно поданному им заявлению", – говорится в распоряжении.

Напомним

29 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область, Владимир Зеленский
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