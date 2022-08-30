Новости: Политика
30 августа 2022, 14:30 • Виктория Данильченко • 14520
Зеленский уволил Кононова с должности главы Старобельской РГА
Виталий Кононов
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Кононова с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение главы государства №152/2022-рп.
Цитата
"Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно поданному им заявлению", – говорится в распоряжении.
Напомним
29 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии.
Источник: УНН
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