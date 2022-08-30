Конкурс по избранию главы НАБУ может завершиться через 3 месяца – ОП

КИЕВ. 30 августа. УНН. Конкурс по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро может завершиться через 3 месяца. Начнется он 22 сентября. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов журналистам, передает УНН.

Цитата

«22 сентября должен начаться конкурс по избранию директора НАБУ. С учетом всех процедур мне кажется, что он должен завершиться в течение трех месяцев, где-то так примерно», - сказал Смирнов.

Детали

Он отметил, что сроки работы комиссии и дата самого избрания директора НАБУ зависят от того, какой регламент работы примет конкурсная комиссия и какие будут этапы конкурса, собеседования, сколько они будут продолжаться, а также будет ли потребность в дополнительных собеседованиях.

«Руководствуясь осторожным оптимизмом, я рассчитываю на то, что этот конкурс легко может завершиться за три месяца», – рассказал Смирнов.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков выразил надежду, что Украина до конца года будет иметь главу НАБУ.

Дополнение

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состояться в течение двух месяцев с первого официального заседания конкурсной комиссии.

Контекст

Место директора НАБУ вакантно с апреля.

Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

29 июля глава правительства Денис Шмигаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ. Перед этим президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя НАБУ.