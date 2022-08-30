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Информационное оружие россии: НАПК о нарративе, что Украина коррупционное государство

Информационное оружие россии: НАПК о нарративе, что Украина коррупционное государство

КИЕВ. 30 августа. УНН. Продвижение нарратива, что Украина коррупционное государство – информационное оружие россии. Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает УНН.

Цитата

"Хочу отметить, что мы в декабре 2021 года провели исследования, которые показали, что с 2018 года, например, вымогательство взяток в отдельных сферах уменьшилось в два раза, то есть уровень коррупции фактически в Украине значительно уменьшился в отдельных сферах. Но в связи с тем, что она находится в постоянном информационном пространстве и является информационным оружием россии, то есть продвижение нарратива, что Украина коррупционное государство – это информационное оружие россии", – рассказал Новиков.

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Детали

Как отметил глава НАПК, когда повторяют, что Украина остается коррумпированным государством, то это продвигает нарративы врага.

"На самом деле многие вещи меняются", – добавил он.

Дополнение

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации.

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК
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