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Фракцию "Слуга народа" в Раде пополнили два новых нардепа: что известно

Фракцию "Слуга народа" в Раде пополнили два новых нардепа: что известно

КИЕВ. 30 августа. УНН. К фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде присоединились два новых депутата - Александр Васюк и Валентина Короленко. Об этом сообщила спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.

Контекст

27 июля Верховная Рада согласовала назначение народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Костина на должность Генерального прокурора. Также представительница ВР в Конституционном Суде, народная депутат от "Слуги Народа" Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного Суда.

Их места в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в депутаты от "Слуги Народа".

Детали

По словам Палийчук, сегодня присягу народного депутата приняли Александр Васюк и Валентина Короленко.

Александр Васюк – юрист и общественный деятель, работал в команде "СН" на президентских и парламентских выборах. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В последнее время активно работает над расширением украино-американских отношений.

Валентина Короленко – юристка, финансистка. Помогала команде "СН" на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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