Заявления Папы Римского о войне в Украине не следует расценивать как политическую позицию – Ватикан

КИЕВ. 30 августа. УНН. Заявления Папы Римского Франциска о войне, начатой россией в Украине, не следует расценивать как политическую позицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Святого Престола.

В заявлении отмечается, что в контексте войны в Украине имели место многочисленные выступления Папы Римского и его сотрудников. Однако в последние дни возникали публичные дискуссии о политическом значении, присваиваемом таким высказыванием.

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«Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу следует понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ним, а не как занятие политической позиции. Относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала российская федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской», - сообщили в заявлении.

Дополнение

Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарь дугиной, указав, что "невиновные расплачиваются за войну".

Министерство иностранных дел Украины вызвало Апостольского Нунция Висвалдаса Кулбокаса после того, как Папа Римский Франциск прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну".

Ранее

21 августа стало известно, что дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла во время детонации самодельного взрывного устройства.

фсб рф заявила о раскрытии убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, назвав имя украинки как подозреваемой. Такую версию отверг Центр Страткома, заявив, что эти обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной не является ответственностью Украины. Так Зеленский прокомментировал обвинение россии в убийстве пропагандистки дугиной во время брифинга.