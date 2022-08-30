Как Анна Сдобнова стала членом КРАИЛ, которая не видит российского следа букмекеров 1xBet

КИЕВ. 30 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже неоднократно заявляла, что не видит российский след в букмекерской компании 1xBet. Редакция УНН решила разобраться, кто же является членами КРАИЛ и фактически закрывает глаза на пророссийскую компанию, предоставляя ей лицензии для работы в Украине.

Человек Немчинова

Анна Сдобнова была назначена членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 12 января этого года распоряжением Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

До этого Сдобнова работала вместе или под руководством Олега Немчинова: до 2020 занимала должность Начальника отдела инвестиций и развития спортивной инфраструктуры в Министерстве молодежи и спорта Украины, когда Немчинов там был госсекретарем.

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А с 2020 года перешла вместе с Немчиновым в Кабмин, где последний был назначен министром кабинета министров Украины, а Сдобнова - руководителем его службы.

Через 2 года, в 2022-м – Анна Сдобнова была назначена в КРАИЛ, которая также подконтрольна Кабмину.

Собеседование Сдобновой

Во время собеседования на должность члена КРАИЛ, которое проводил Михаил Федоров (собеседования других членов КРАИЛ проводились Немчиновым), Сдобнова заявила – ставит своей целью в течение первых шести месяцев работы, запустить государственную систему онлайн-мониторинга, которая и по состоянию на сегодняшний день так и не была запущена.

“Относительно моей цели, которую я хотела бы достичь в течение первых шести месяцев работы в КРАИЛ, то она достаточно проста – это запуск государственной системы онлайн-мониторинга. (...)

По состоянию на сегодняшний день указанная система не функционирует (...) для того, чтобы реализовать все эти дальнейшие шаги, нужно максимально включаться….Потому что эта система является ключевой, для того, чтобы мы могли осуществлять контроль над организаторами азартных игр. (...) я считаю, что это приоритетно пока для меня”, подчеркнула в январе месяце, во время своего собеседования Сдобнова.

Также она отмечала, что выступает за вывод организаторов азартных игр из тени. В то же время примерно через 2 месяца, когда Сдобнова уже была членом КРАИЛ, Комиссия выдала лицензии для работы в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", которая работает под брендом пророссийской конторы 1xBet.

Напомним

После предоставления лицензий, на сайте Президента Украины появилась петиция с призывом аннулировать лицензию пророссийской конторе, набравшей нужное количество голосов.

После этого на петицию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и поручил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.



Ответа Шмыгаля до сих пор нет. А в КРАИЛ так и не увидели русский след 1xBet.