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ВР продлила работу ВСК по расследованию убийства мэра Кременчуга Бабаева

ВР продлила работу ВСК по расследованию убийства мэра Кременчуга Бабаева

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада продлила срок работы временной следственной комиссии по вопросам расследования убийства городского головы Кременчуга Олега Бабаева, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

За соответствующее решение проголосовало 311 депутатов.

Так, постановлением №7612 нардепы приняли к сведению отчет ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств смерти судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Александра Лободенко и городского головы города Кременчуга Олега Бабаева. Также депутаты продлили работу комиссии еще на 6 месяцев.

Как отмечал ранее председатель комиссии Михаил Цымбалюк, к основным задачам ВСК относится проведение проверки хода расследования правоохранительными органами обстоятельств, повлекших смерть судьи и городского головы города Кременчуга.

Дополнение

26 июля 2014 года около 10 утра у своего дома выстрелом в грудь был убит мэр Кременчуга Олег Бабаев. Было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Источник: УНН
Теги: ВР, Полтава и Полтавская область, ВСК ВР, Кременчуг
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