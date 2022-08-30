Рада ратифицировала два соглашения, которые нужны для "таможенного безвиза" с ЕС

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада ратифицировала два соглашения, необходимых для введения в Украине «таможенного безвиза» с ЕС. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов в Телеграм, передает УНН.

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«Законами 0165 и 0166 присоединили Украину к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита, что является условием для введения в Украине «таможенного безвиза», - сообщил Фролов.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина получит “таможенный безвиз” уже в 2022 году.

15 августа парламент принял законопроект о таможенном безвизе с ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в пределах “таможенной реформы”, приближающей украинское таможенное законодательство к ЕС.

Глава налогового комитета ВР, народный депутат Даниил Гетманцев сообщал, что “таможенный безвиз” позволит Украине уменьшить коррупцию на таможне и сократить время на оформление грузов.