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Кабмин утвердил порядок компенсации расходов на жилье для внутренне перемещенных лиц

Кабмин утвердил порядок компенсации расходов на жилье для внутренне перемещенных лиц

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Положение о компенсации расходов на жилье для внутренне перемещенных лиц, которые переехали в период военного положения. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Утверждено Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Изложен в новой редакции Порядок компенсации затрат на временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения», – сообщил Мельничук.

Напомним

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Источник: УНН
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