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ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада приняла постановление об осуществлении начальниками военных администраций ряда населенных пунктов в Донецкой области полномочий местных председателей и местных советов, их исполнительных комитетов в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков, передает УНН.

Цитата

«Приняли постановление (№7639), которое на период военного положения разрешает начальникам военных администраций ряда населенных пунктов Донецкой области осуществлять полномочия соответствующих местных председателей и местных советов, их исполнительных комитетов. Им также будут подчиняться аппараты местных советов, исполнительные органы и коммунальные предприятия», – сообщил Разумков.

Детали

В пояснительной записке сообщается, что целями и задачами Постановления является предоставление начальникам Бахмутской, Северской, Соледарской, Часовоярской городских и Звановской сельской военных администраций Бахмутского района, Великоновоселковской поселковой и Комарской сельской военных администраций Волновского района, Краматорской, Лиманской, Николаевской, Святогорской городских и Черкасской поселковой военной администрации Краматорского района, Кураховской городской и Шаховской сельской военных администраций Покровского района Донецкой области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Дополнение

Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина помнит о Донбассе, оккупированных городах и людях, что живут под оккупацией. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, ВГА
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