"Эпоха полумер против рф прошла": Кулеба призвал страны ЕС запретить выдачу туристических виз для россиян
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за полный запрет выдачи туристических виз для граждан россии странами Евросоюза. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», информирует УНН.
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«Режим упрощенного оформления европейских виз для россиян действовал с 2007 года. С тех пор россия начала войну против Грузии, войну против Украины, совершила убийства оппонентов режима путина на территории европейских государств и другие преступления. Помогли ли путешествия россиян в ЕС изменить их отношение к Европе или научить их уважать границы других стран?» – спросил министр.
Детали
По словам украинского дипломата, запрет выдачи туристических виз – вопрос уважения европейцев к самим себе.
«Европейцы не должны разрешать гражданам россии, которые поддерживают агрессию путина против Украины и Европы в целом, использовать себя. С 24 февраля Украина занимает позицию, что эпоха полумер против рф прошла», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что большинство россиян открыто поддерживают войну против Украины.
«Сторонники путина и его агрессии как-то совмещают любовь к политике собственной страны, которая нарушает международные границы и презирает Европу, с путешествиями и наслаждением этой Европой. Поэтому здесь нужно определяться: если вы за путина, то сидите дома и наслаждайтесь российской федерацией, а не используйте европейские блага, ходя в футболке с буквой «Z» и прославляя путина», - подчеркнул он.
Кроме того, Кулеба добавил, что следует сохранить открытым окно возможностей для настоящих оппонентов режима путина, диссидентов, а также людей, нуждающихся в визе по гуманитарным причинам, или для дальнейшего получения статуса беженца.
Дополнение
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержат идею отмены упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет газета Financial Times. Россиянам, путешествующим в ЕС, придется платить более высокие взносы и дольше ждать туристической визы.