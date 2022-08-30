Преступники не должны прятаться за рясами: правительство одобрило введение санкций против патриарха кирилла и еще 7 представителей рпц

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил предложения о применении персональных санкций против патриарха рпц кирилла и других 7 представителей российской православной церкви. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

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«Правительство одобрило предложения Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о применении персональных санкций против патриарха Кирилла и других 7 представителей рпц», – написал Ткаченко в Telegram.

Детали

Он отметил, что русская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и каждый день благословляет военные преступления против украинцев. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям.

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Так, санкции вводятся на десять лет против:

·16-го патриарха Московского и всея Руси кирилла (гундяева владимира михайловича);

·руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата рпц митрополита Волоколамского Иллариона;

·заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата рпц протоиерея Николая Балашова;

·митрополита Псковского и Порховского рпц Тихона и других.

«Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.», - сообщил Ткаченко.

Он отметил, что список еще должны рассмотреть СНБО и Президент Украины.

«После их согласования сможем обратиться с указанным списком в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах», - добавил Ткаченко.

Он отметил, что «русская православная церковь поддерживает войну россии против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, обязаны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из россии противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами».

Дополнение

ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить патриарха кириллу престола.