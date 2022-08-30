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Зеленский подписал необходимые документы для "таможенного безвиза" с ЕС

Зеленский подписал необходимые документы для "таможенного безвиза" с ЕС

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский подписал принятые 30 августа Верховной Радой закон "О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита" и закон "О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", необходимых для "таможенного" безвиза" с ЕС. Об этом информирует УНН.

Детали

В своем обращении Зеленский сообщил, что сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих Украину к Европейскому Союзу.

Цитата

«Как только я подписал эти документы – о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза. Мы сделали это в рекордный срок и абсолютно слаженно – все ветви власти», — сказал Президент.

Добавим

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина уже выполнила около 70% соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, быстрая интеграция в энергетическое пространство ЕС дала возможность государству почти за 2 месяца заработать 2 млрд грн на экспорте электроэнергии.

Также он рассказал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в рамках “таможенной реформы”, приближающей украинское таможенное законодательство к ЕС.

Источник: УНН
Теги: конвенция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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