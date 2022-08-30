КИЕВ. 30 августа. УНН. Умер последний президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Накануне смерти Михаил Горбачев, по данным РосСМИ, приехал в больницу на гемодиализ. Он был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве. Умер сегодня вечером.

В феврале 1990 года Горбачев был избран президентом СССР, став первым и последним мужем в этой должности. В августе того же года он попытался устранить группу высших советских руководителей, которая объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), но путч провалился.

Горбачев сложил президентские полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

Добавим

В этот же день четыре года назад скончался Иосиф Кобзон.