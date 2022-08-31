Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,55 0,0073 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2865

У российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины, — Зеленский

У российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы нашего государства, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который россия принесла на нашу землю.

Цитата

«По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском», — сказал Президент.

Зеленский отметил, что это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи либо убежать, либо сдаться в плен.

Напомним

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.