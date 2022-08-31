У российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины, — Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины. Об этом информирует УНН.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы нашего государства, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который россия принесла на нашу землю.

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«По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском», — сказал Президент.

Зеленский отметил, что это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи либо убежать, либо сдаться в плен.

Напомним

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.