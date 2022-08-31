Президент обратился к крымчанам, чтобы те держались как можно дальше от российских военных объектов

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к крымчанам, чтобы те держались как можно дальше от российских военных объектов, пишет УНН.

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«Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло скорее», — сказал Зеленский.

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Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть полуостров во время активной деоккупации.