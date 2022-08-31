Белорусы также должны попасть под визовый запрет ЕС, - Кулеба

КИЕВ. 31 августа. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы также должны попасть под визовый запрет ЕС. Об этом сообщает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международным партнерам Украины следует рассмотреть возможность запрета выдачи туристических виз не только гражданам России, но и Беларуси. С начала полномасштабного вторжения количество атак с территории республики по украинским городам только растет.

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«Безусловно, Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной россией», — ответил Кулебв после вопроса о запрете виз и белорусам.

Напомним

Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем.