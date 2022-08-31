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Глава МИД Литвы предложил вернуться к обсуждению введения миротворческой миссии на ЗАЭС

Глава МИД Литвы предложил вернуться к обсуждению введения миротворческой миссии на ЗАЭС

Габриелюс Ландсбергис

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил во вторник, чтобы Европейский Союз (ЕС) вернулся к рассмотрению вопроса введения военной миротворческой миссии по защите Запорожской АЭС в Украине, которую оккупировали российские военные, пишет УНН со ссылкой на LRT.

Цитата

«Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. (...) Надо вернуться к той же дискуссии, которую мы проводили почти полгода назад, о возможном даже создании военных миротворческих сил для обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях», – сказал Ландсбергис.

Дополнение

россия ранее выступила против демилитаризации Запорожской АЭС.

ЗАЭС захвачена оккупантами с 4 марта. 31 августа из Киева на станцию отправилась миссия МАГАТЭ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Запорожье и Запорожская область, Литва, война, Запорожская АЭС
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