ЕС настаивает на полной демилитаризации района Запорожской АЭС - Боррель

КИЕВ. 31 августа. УНН. Европейский Союз должен продолжать оказывать давление для полной демилитаризации района Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду, 31 августа, журналистам Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей на уровне глав МИД стран блока в Праге, пишет УНН.

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"Мы просили немедленной демилитаризации района этой атомной централи – крупнейшей атомной электростанции во всей Европе. Мы не можем играть в военные игры рядом с таким местом. Поэтому я надеюсь, что агентство по атомной энергии сможет поправить ситуацию. И, конечно мы должны продолжать оказывать давление для полной демилитаризации этой части украинской территории", - сказал Боррель.

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По его словам, россияне "играют в азартные игры с ядерной безопасностью".

"Мы очень поддерживаем г-на Гросси (Генерального директора МАГАТЭ – ред.) и его команду. Посмотрим, каким будет результат этой миссии", - отметил Боррель по поводу отправки на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

Дополнение

россия ранее выступила против демилитаризации Запорожской АЭС.

ЗАЭС захвачена оккупантами с 4 марта. 31 августа из Киева на станцию ​​отправилась миссия МАГАТЭ.