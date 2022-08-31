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Кулеба встретился с главой МИД Грузии: обсудили будущее Восточного партнерства

Кулеба встретился с главой МИД Грузии: обсудили будущее Восточного партнерства

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 августа во время своего визита в Прагу встретился со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Главы МИД обсудили ряд двусторонних вопросов и будущее Восточного партнерства. Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Цитата 

«Встретил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге. Мы обсудили ряд двусторонних вопросов и будущее Восточного партнерства», - написал украинский дипломат.

Дополнение 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Прагу встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили восьмой пакет санкций ЕС против России и что в него должно войти. 

Кулеба также встретился с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Он поблагодарил его за принципиальную позицию относительно необходимости запрета въезда россиян в ЕС.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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