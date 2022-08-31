Новости: Политика
31 августа 2022, 16:12 • Виктория Данильченко • 5880
Кабмин назначил Сокоренко уполномоченной по делам ЕСПЧ
Маргарита Сокоренко
КИЕВ. 31 августа. УНН. Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в распоряжении правительства №765, сообщает УНН.
Цитата
"Назначить Сокоренко Маргариту Степановну уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", – говорится в распоряжении.
Добавим
Ранее Маргарита Сокоренко возглавляла управление представительства государства по межгосударственным делам.
Напомним
1 сентября 2021 года Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Источник: УНН
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