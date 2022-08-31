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Помощь почти на 47 млн евро: Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы

Помощь почти на 47 млн евро: Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы

КИЕВ. 31 августа. УНН. Швеция подготовила для Украины седьмой пакет военной помощи – он содержит артиллерийские боеприпасы почти на 47 млн евро. Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, информирует УНН.

Цитата

"Правительство дарит седьмой военный пакет Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон (почти 47 млн евро – ред.). Это не последний пакет. Управление материального обеспечения обороны (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерии Archer, противовоздушной обороны RBS70 и т.д. Швеция стоит вместе с Украиной", – написала Анн Линде.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и министом иностранных дел Анн Линде перечислил оружие, которое сейчас необходимо Украине для отпора российским войск.

Источник: УНН
Теги: Швеция
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