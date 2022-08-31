В ЕС обсудят, что делать с миллионами действующих виз для россиян

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министры иностранных дел стран Европейского Союза поручили Еврокомиссии обсудить, что делать с миллионами действующих виз россиян. Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

Детали

В ходе заседания в Праге министры иностранных дел стран ЕС согласовали решение о приостановлении соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.

"До сих пор соглашение было частично приостановлено для определенных групп лиц, чиновников и предпринимателей, отныне приостановлено полностью", - сообщил Боррель.

Он отметил, что такой шаг помешает "визовому шоппингу" россиян, которые путешествуют в страны ЕС "в поисках лучших условий", и добавил, что это также значительно сократит количество новых виз, выдаваемых гражданам рф странами-членами ЕС.

Главный дипломат ЕС отметил, что у Евросоюза есть понимание относительно того, что нужно разрешить выдачу виз россиянам на индивидуальной основе и в дальнейшем, особенно конкретным группам людей.

"Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине, от российского гражданского общества", – заметил он.

По словам Борреля, в ходе дискуссии по поводу приостановления соглашения европейские страны выразили обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз гражданам россии. Поэтому министры поручили Еврокомиссии изучить эту ситуацию и предоставить рекомендации. Кроме того, они согласились, что ситуация в странах, граничащих с рф, усложнится, поэтому эти государства могут принимать меры по ограничению въезда россиян на национальном уровне.

Ранее

В преддверии заседания глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с россией, но полного запрета на выдачу виз не будет.