Новости: Политика
31 августа 2022, 18:56 • Тоня Туманова • 15885
Горбачева похоронят 3 сентября
КИЕВ. 31 августа. УНН. Похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева пройдут 3 сентября, передает УНН со ссылкой на сообщение Горбачев-фонда.
Детали
Как сообщили в пресс-службе, церемония прощания с Горбачевым состоится 3 сентября 2022 с 10.00 до 14.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный.
Похороны пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище.
Ранее
30 августа умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев на 92-м году жизни.
Накануне смерти Михаил Горбачев, по данным росСМИ, приехал в больницу на гемодиализ. Он был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве.
Источник: УНН
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