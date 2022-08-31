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Новости: Политика
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Горбачева похоронят 3 сентября

Горбачева похоронят 3 сентября

КИЕВ. 31 августа. УНН. Похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева пройдут 3 сентября, передает УНН со ссылкой на сообщение Горбачев-фонда.

Детали

Как сообщили в пресс-службе, церемония прощания с Горбачевым состоится 3 сентября 2022 с 10.00 до 14.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный.

Похороны пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Ранее

30 августа умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев на 92-м году жизни.

Накануне смерти Михаил Горбачев, по данным росСМИ, приехал в больницу на гемодиализ. Он был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, смерть
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