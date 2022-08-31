Глава МИД Бельгии принес извинения за незаконный визит в оккупированный Крым

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб объяснила свой незаконный визит во временно оккупированный Крым в прошлом году. На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Праге она заявила, что сожалеет о нарушениях при пересечении границы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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Отмечается, что в прошлом году Лабиб как журналистка и режиссер-документалистка посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Она воплощала проект, демонстрировавший, как россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период.

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"Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении.

Лабиб лично заверила в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины. В свою очередь Кулеба приветствовал искреннюю преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого.

Напомним

В июле 2022-го бывшая журналистка Хаджа Лабиб, представительница либерального политического объединения Mouvement Réformateur’s (MR, "Реформаторское движение") заменила на посту главы МИД Бельгии Софи Вильмес.