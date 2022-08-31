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Украина ожидает чрезвычайную помощь до конца года: в США встретились представители Кабмина и МВФ

Украина ожидает чрезвычайную помощь до конца года: в США встретились представители Кабмина и МВФ

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев встретился с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Холлар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства развития общин и территорий Украины.

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Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

"Украине необходима новая комплексная программа МВФ. Это должно значительно повысить финансовую стабильность государства. В вопросе помощи ключевые вопросы для нас — срочность, эффективность и максимальная прозрачность. Кроме этого, ожидаем чрезвычайную помощь (RFI) до конца этого года ", - сообщил Чернышев.

Добавим

29 августа Алексей Чернышев начал рабочую поездку в США во главе правительственной делегации. Ключевыми темами визита является поддержка срочного восстановления и подготовка к отопительному сезону в Украине.

Напомним

Украина подала в МВФ официальное предложение по новой специальной программе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Источник: УНН
Теги: США, МВФ, Украина
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