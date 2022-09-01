В случае избрания премьером Великобритании Трасс сразу позвонит Зеленскому

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что свой первый телефонный разговор в случае избрания лидером Консервативной партии и главой правительства она осуществит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LBC.

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По просьбе подтвердить правдивость сообщений о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет президент Зеленский, она ответила: "Да". Глава британского МИД также подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

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"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", – сказала Трасс.

Она не уточнила, когда может быть организован ее визит в Украину, однако отметила, что это произойдет "как можно быстрее".

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Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если выиграет должность.