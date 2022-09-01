Зеленский записал обращение к школьникам и студентам к 1 сентября

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к школьникам и студентам, отметив, что хорошо, что учебный год начинается, хоть и в разных условиях, пишет УНН.

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"Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое. Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается", - отметил Зеленский в подписи к видео.

Дополнение

В МОН представили четыре модели обучения во время войны.