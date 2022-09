В Киев прибыл глава МИД Дании

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня в Киев прибыл министр иностранных дел Дании Еппе Кофод. Об этом он сообщил в Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа. На сегодня мы предоставили более 400 млн евро военной поддержки – и будет больше. Слава Украине!" – написал Кофод.

Happy to be back in beautiful #Kyiv to underline Denmark’s unwavering support to the Ukrainian people We have provided more than € 400 million in military support so far - and more will come. We are in this for the long haul. Slava Ukraini! #dkpol pic.twitter.com/iw441aCMWm