Зеленский впервые поговорил с новым премьер-министром Израиля

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии рф", - написал Зеленский.

Напомним

31 августа президент США ДЖо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид провели разговор о возможном ядерном соглашении с Ираном.