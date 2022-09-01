Новости: Политика
1 сентября 2022, 16:30 • Виктория Данильченко • 53025
Зеленский впервые поговорил с новым премьер-министром Израиля
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
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"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии рф", - написал Зеленский.
Напомним
31 августа президент США ДЖо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид провели разговор о возможном ядерном соглашении с Ираном.
Источник: УНН
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