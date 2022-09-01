"Фальшивый повод для вторжения": МИД Украины о заявлении лаврова относительно Молдовы

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку Молдове после заявлений главы мид рф сергея лаврова о защите ее русскоязычного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Олега Николенко.

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"лавров говорит, что москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину. Мы выражаем нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы", – написал Николенко.

Ранее

Министр иностранных дел россии сергей лавров заговорил о защите русскоязычных в Молдове.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоговорящего населения в Молдове не пострадали", – сказал он накануне во время одного из своих выступлений.