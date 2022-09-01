Крымский мост как фейк, резиновая попа и антироссийский анклав: что путин решил рассказать российским школьникам 1 сентября

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В россии диктатор владимир путин решил провести урок для школьников - рассказывал о резиновой попе, "антироссийском анклаве" и Крымский мост как фейк, передает УНН.

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"Трудолюбие – это не просто резиновая задница", - отметил путин во время "урока" для российских школьников.

По его словам, дети в Донецке не знали о существовании Крымского моста и считали его фейком, а также о том, что Украина входила в состав Советского Союза.

Не удержался российский диктатор и от комментариев о войне в Украине: "Все считают, что какая-то агрессия со стороны россии происходит сегодня. И не понимают, что после государственного переворота в 2014 году жители Донбасса и Крыма не захотели признать результаты этого переворота, и против них начали войну и вели ее восемь лет".

Миссия же россии, по его словам, - "прекратить эту войну и защитить людей и саму россию - потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, угрожающий нашей стране".