Финляндия объявила дополнительную помощь Украине

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Финляндия анонсировала дополнительную помощь Украине в области обороны в размере 8,29 млн долларов. Об этом сообщает издание The Guardian, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в заявлении, что «оборонная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой».

Общая сумма пожертвований Финляндии в Украину составляет 92,3 млн евро. Министерство обороны Финляндии не раскрыло подробности описания и сроков поставок.

Дополнение

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки расширили поставки вооружений в Украину морским транспортом вместо снабжения воздухом.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.