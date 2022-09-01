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Новости: Политика
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Финляндия объявила дополнительную помощь Украине

Финляндия объявила дополнительную помощь Украине

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Финляндия анонсировала дополнительную помощь Украине в области обороны в размере 8,29 млн долларов. Об этом сообщает издание The Guardian, информирует УНН.

Детали 

Как отмечается, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в заявлении, что «оборонная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой».

Общая сумма пожертвований Финляндии в Украину составляет 92,3 млн евро. Министерство обороны Финляндии не раскрыло подробности описания и сроков поставок.

Дополнение 

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки расширили поставки вооружений в Украину морским транспортом вместо снабжения воздухом.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Финляндия, война с Россией
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