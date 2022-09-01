"Маленький человек": глава МИД Дании раскритиковал путина из-за полномасштабной войны в Украине

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал российского диктатора владимира путина "маленьким человеком", который так и не сможет выиграть войну с Украиной. Об этом заявил глава МИД Дании во время совместного брифинга с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, информирует УНН.

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"Он маленький человек, в прямом и переносном смысле, и все эти надежды кровавого и жалкого человека столкнулись с массовым сопротивлением украинцев", - сказал Кофод.



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Более того, Кофод выразил уверенность в том, что россия не сможет одержать победу в войне в Украине.

"Украина защищается от полномасштабной агрессии россии и уже сломала планы противника. Следующая фаза войны будет сосредоточена на окончательном поражении россии и победе Украины", - отметил главный дипломат Дании.

Дополнение

1 сентября в Киев прибыл министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.