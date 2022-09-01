Через два часа можно было послушать только сказки от росатома – Подоляк о визите МАГАТЭ на ЗАЭС

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона считает странным, что визит комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Удивительно, что миссия длилась два часа. Когда миссия такого уровня, это инженерно-ядерно-физическая миссия. То есть и имеющий конкретные алгоритмы проверки, что происходит именно с механизмом управления сложной инфраструктурой, которой является атомная электростанция. МАГАТЭ говорит, что там останутся представители постоянно. Но через два часа, тем более, когда возле тебя крутятся русские и рассказывают, где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя росатома и не больше. Мы увидели, что когда приехала комиссия МАГАТЭ на ЗАЭС, то они ей показали остатки снарядов, что это якобы остатки снарядов украинской стороны», — отметил Подоляк.

Напомним

По данным Энергоатома, по состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации и осталось 5 представителей миссии МАГАТЭ.

Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие.